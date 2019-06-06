3 yıldız gitti, 4 isim sırada – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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3 yıldız gitti, 4 isim sırada

3 yıldız gitti, 4 isim sırada

yönetimi, yeni ile birlikte mesaisine başladı.

yönetimi, yeni ile birlikte mesaisine başladı. Beşiktaş, sözleşmesi sona eren , ve ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Avcı'nın kadroda düşünmediği isimler arasında Quaresma, Roco, Larin ve Mirin'in yer aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, bu futbolcuları da iyi bir teklif gelmesi durumunda göndermeyi planlıyor.

  1. 6.6.2019
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