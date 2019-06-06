3 yıldız gitti, 4 isim sırada
Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte transfer mesaisine başladı.
Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte transfer mesaisine başladı. Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Avcı'nın kadroda düşünmediği isimler arasında Quaresma, Roco, Larin ve Mirin'in yer aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, bu futbolcuları da iyi bir teklif gelmesi durumunda göndermeyi planlıyor.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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