Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Önümüzdeki sezon kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin'e çevrildi.
Önümüzdeki sezon kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin'e çevrildi. Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan Yasin için teknik direktör Avcı'nın da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan para dışında, Orkan Çınar ve Larin'i isteyeceği ifade edilirken; Beşiktaş ise sadece takas yoluyla bu işi bitirmek istiyor.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Yasin Öztekin Kartal’a yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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