Yasin Öztekin Kartal’a yakın – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Kartal’a yakın

Yasin Öztekin Kartal’a yakın

Önümüzdeki sezon kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen 'ta gözler 'de forma giyen 'e çevrildi.

Önümüzdeki sezon kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen 'ta gözler 'de forma giyen 'e çevrildi. Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan Yasin için teknik direktör Avcı'nın da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan para dışında, Orkan Çınar ve Larin'i isteyeceği ifade edilirken; Beşiktaş ise sadece takas yoluyla bu işi bitirmek istiyor.

  1. 6.6.2019
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