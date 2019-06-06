Yasin Öztekin Kartal’a yakın

Önümüzdeki sezon kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin'e çevrildi. Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan Yasin için teknik direktör Avcı'nın da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan para dışında, Orkan Çınar ve Larin'i isteyeceği ifade edilirken; Beşiktaş ise sadece takas yoluyla bu işi bitirmek istiyor.