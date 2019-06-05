Sambacı Sao Paulo’da

Beşiktaş ile anlaşması sona eren Brezilyalı sol bek Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı. 34 yaşındaki sol bek, "Sao Paulo benimle ilgilenen kulüplerden bir tanesiydi. Hemen hemen transfer bitti. Geleceğe bakıyorum. Sao Paulo gibi bir kulüp kariyerime devam etmemi sağladığı için çok mutluyum. Küçük kontrat detaylarının da hallolmasının ardından imzayı atacağım. Geleceğe umutla bakıyorum" ifadelerini kullandı. Sol kanat oyuncusu, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 29 maça çıktı ve 2 asist yaptı.



ADRIANO'YA 14 AY HAPİS CEZASI GELDİ

Brezilyalı Adriano'ya vergi kaçırma suçundan İspanya'da 14 ay hapis cezası verildi. Tecrübeli futbolcunun cezası 650 bin euro'luk para cezasına çevrildi. Davanın geçtiğimiz gün yapılan son duruşmasına katılan Adriano'nun avukatları suçlamaları kabul etti. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Adriano, "Buraya gelerek yüzleşmek zorunda kaldım ve cezamı ödeyerek bunları temizleyeceğim. Hiçbir zaman bilerek suç işlemedim. Buraya gelerek yüzleştim ve üzerimdeki yükü kaldırdım" dedi.