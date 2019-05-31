Beşiktaş’tan Chelsea’ye çağrı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ve Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa Finali'nin ilk takımı olan Chelsea'ye twitter'dan mesaj yolladı. Beşiktaş, Vodafone Park hesabının Chelsea'ye yazdığı "Sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız" mesajının altına, 'Come to Beşiktaş' çağrısını bıraktı.