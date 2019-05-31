Beşiktaş’tan Chelsea’ye çağrı – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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’tan ’ye çağrı

Beşiktaş’tan Chelsea’ye çağrı

, 'ni kazanan ve 'ta oynanacak UEFA Finali'nin ilk takımı olan İngiliz ekibi 'ye Twitter'dan mesaj yolladı.

, 'ni kazanan ve 'ta oynanacak UEFA Finali'nin ilk takımı olan 'ye twitter'dan mesaj yolladı. Beşiktaş, Vodafone Park hesabının Chelsea'ye yazdığı "Sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız" mesajının altına, 'Come to Beşiktaş' çağrısını bıraktı.

  1. 31.5.2019
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