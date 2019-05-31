Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ve Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa Finali'nin ilk takımı olan İngiliz ekibi Chelsea'ye Twitter'dan mesaj yolladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ve Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa Finali'nin ilk takımı olan Chelsea'ye twitter'dan mesaj yolladı. Beşiktaş, Vodafone Park hesabının Chelsea'ye yazdığı "Sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız" mesajının altına, 'Come to Beşiktaş' çağrısını bıraktı.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş’tan Chelsea’ye çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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