Adriano yeni kulübünü açıkladı! - Fotomaç
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Adriano yeni kulübünü açıkladı!
Sezonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş transferde hareketli günler yaşıyor. Beşiktaş ile kontratı sona eren ve ayrılan Adriano, Sao Paulo'ya imza atacağını açıkladı.
4 Haziran 2019 Salı 19:33
Güncelleme: 04.06.2019 19:38
Beşiktaş ile kontratı sona eren Brezilyalı sol bek Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
34 yaşındaki sol bek, "Sao Paulo benimle ilgilenen kulüplerden bir tanesiydi. Hemen hemen transfer bitti.
Geleceğe bakıyorum. Sao Paulo gibi bir kulüp kariyerime devam etmemi sağladığı için çok mutluyum.
Küçük kontrat detaylarının da hallolmasının ardından imzayı atacağım. Geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in yakın tarihte sona erdiğini hatırlatan Adriano, "Kısa bir tatilden sonra antrenmanlara başlayacağım ve sezon başladığında formda olacağım." diyerek sözlerini noktaladı.