Adriano yeni kulübünü açıkladı! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Sezonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş transferde hareketli günler yaşıyor. Beşiktaş ile kontratı sona eren ve ayrılan Adriano, Sao Paulo'ya imza atacağını açıkladı.

4 Haziran 2019 Salı 19:33 Güncelleme: 04.06.2019 19:38
Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Beşiktaş ile kontratı sona eren Brezilyalı sol bek Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adriano yeni kulübünü açıkladı!

34 yaşındaki sol bek, "Sao Paulo benimle ilgilenen kulüplerden bir tanesiydi. Hemen hemen transfer bitti.

Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Geleceğe bakıyorum. Sao Paulo gibi bir kulüp kariyerime devam etmemi sağladığı için çok mutluyum.

Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Küçük kontrat detaylarının da hallolmasının ardından imzayı atacağım. Geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Süper Lig'in yakın tarihte sona erdiğini hatırlatan Adriano, "Kısa bir tatilden sonra antrenmanlara başlayacağım ve sezon başladığında formda olacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN