Beşiktaş Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı. Siyah beyazlılar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüpten beklenen resmi açıklama geldi.
Siyah-beyazlıların "Şimdi Av zamanı" başlıklı açıklamasında "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.
Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi #AvZamanı ?? pic.twitter.com/9NXY12trV3— Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Haziran 2019
316 LİG MAÇINDA 148 GALİBİYET
Abdullah Avcı eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir Kulübü'nde iki dönemde toplam 10,5 yıl görev yaptı. İlk olarak 2006-07 sezonunda turuncu lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı 55 yıl çalıştıktan sonra ayrılmış 2014-15 sezonu başında tekrar gelmişti. Abdullah Avcı, Istanbul ekibinin başında 105 yılda toplam 431 resmi maça çıktı Avcı yönetimindeki turuncu lacivertliler.
Süper Lig'deki 316 maçta 148 galibiyet, 82 beraberlik 86 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'ndaki 63 maçta 29 galibiyet 22 beraberlik ve 12 yenilgilik istatistik tutturan Avcı, Avrupa kupalarında ise son 4 yılda mücadele etti. Şampiyonlar Ligi on elemesinde 4 ve Avrupa Liginde 14 olmak üzere Avrupa kupalarında 18 maçta takımını yöneten Avcı, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 17:36
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
Toplam 1
Yorum
Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
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