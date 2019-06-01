Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a sert yanıt
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'den 'a sert yanıt

Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a sert yanıt

Başkanı , Başkanı 'a tepki gösterdi. Mustafa Cengiz, Orman'ın Galatasaray'ın Rize ve Beşiktaş ile oynadığı maçlar hakkındaki sözlerine sert bir biçimde karşılık verdi.

Başkanı , TFF Seçimli Genel Kurulu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mustafa Cengiz, hakkında şöyle konuştu: Kulüpler Birliği Başkanı, Beşiktaş Başkanı Fikret Bey'in böyle bir açıklama yaptığına inanamadım. Sözlerinin çarpıtıldığını düşündüm ama izledim ki öyle konuşmuş. Yenilgiyi hazmetmek bir meziyettir. Konuşmalarımıza dikkat etmek zorundayız. Ayrıştırıcı, ötekileştirici, nefret yüklü söylemleri kendi başarısızlığımızı örtmek adına söylemekten imtina etmeliyiz. Rakibe saygı, kendine saygıdır. Saygının temelinde edep vardır. Aklın, ziyneti edeptir.Yöneticiler konuşurken öfkelerini dizginlesinler, lütfen bunu sahaya dökün. Maalesef Türk futbolunda yanlış söylemler, eksik ifadeler oluyor. Ömer Hayyam'dan bir rubai geldi aklıma, "Gir cahille tartışmaya, gör cehennem neymiş".

Fikret Orman ne demişti?
"Hakem hatalarının şampiyonu belirlememesi gerekiyor. Son iki sezonun şampiyonunu hakemler belirledi. Geçen seneki Galatasaray-Alanya maçı şampiyonu belirledi. Ümit Öztürk'ün o maçtaki performansı hakemlik faciası. Bu sene de Rize-Galatasaray ve Beşiktaş-Galatasaray maçları. Türk futbol tarihine kara bir leke olarak işlendi. Hakemler maçı kafasında oynayıp sahaya çıkıyorlar. Bir hakemin Avrupa'da yönettiği maçla Türkiye'de yönettiği maç arasında fark oluyor. Gücün değil, sahada adaletin olduğu bir düzenin olması lazım. Benim çözümüm gençler. Hakemler hata yapabilir ama art niyetli hatayı herkes görüyor."

  1. 01.06.2019
  2. Güncelleme: 01.06.2019 15:30
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