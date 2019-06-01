Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a sert yanıt
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a tepki gösterdi. Mustafa Cengiz, Orman'ın Galatasaray'ın Rize ve Beşiktaş ile oynadığı maçlar hakkındaki sözlerine sert bir biçimde karşılık verdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Seçimli Genel Kurulu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mustafa Cengiz, Fikret Orman hakkında şöyle konuştu: Kulüpler Birliği Başkanı, Beşiktaş Başkanı Fikret Bey'in böyle bir açıklama yaptığına inanamadım. Sözlerinin çarpıtıldığını düşündüm ama izledim ki öyle konuşmuş. Yenilgiyi hazmetmek bir meziyettir. Konuşmalarımıza dikkat etmek zorundayız. Ayrıştırıcı, ötekileştirici, nefret yüklü söylemleri kendi başarısızlığımızı örtmek adına söylemekten imtina etmeliyiz. Rakibe saygı, kendine saygıdır. Saygının temelinde edep vardır. Aklın, ziyneti edeptir.Yöneticiler konuşurken öfkelerini dizginlesinler, lütfen bunu sahaya dökün. Maalesef Türk futbolunda yanlış söylemler, eksik ifadeler oluyor. Ömer Hayyam'dan bir rubai geldi aklıma, "Gir cahille tartışmaya, gör cehennem neymiş".
Fikret Orman ne demişti?
"Hakem hatalarının şampiyonu belirlememesi gerekiyor. Son iki sezonun şampiyonunu hakemler belirledi. Geçen seneki Galatasaray-Alanya maçı şampiyonu belirledi. Ümit Öztürk'ün o maçtaki performansı hakemlik faciası. Bu sene de Rize-Galatasaray ve Beşiktaş-Galatasaray maçları. Türk futbol tarihine kara bir leke olarak işlendi. Hakemler maçı kafasında oynayıp sahaya çıkıyorlar. Bir hakemin Avrupa'da yönettiği maçla Türkiye'de yönettiği maç arasında fark oluyor. Gücün değil, sahada adaletin olduğu bir düzenin olması lazım. Benim çözümüm gençler. Hakemler hata yapabilir ama art niyetli hatayı herkes görüyor."
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 15:30
- Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a sert yanıt
- Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: Ya futbolu bırakırım ya 1 yıl daha oynarım
- Son dakika: Spor dünyasını sarsan ölüm... Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti!
- Kayserispor'dan son dakika açıklaması: Deniz Türüç ve Galatasaray... Transfer haberleri...
- Manisaspor'un genci devleri peşine taktı
- Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi
- Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri
- Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti
- Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor
- Fenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri
-
Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 1
Yorum
10ur Şaka mı bu?
-
Yusuf Yazıcı büyüledi
Toplam 1
Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
-
Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
Toplam 1
Yorum
Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a sert yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.