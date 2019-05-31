Quaresma’da karar Avcı’da – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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’da karar Avcı’da

Quaresma’da karar Avcı’da

Beşiktaşlı yönetici , Ricardo konusunda son kararı 'nın vereceğini söyledi. Ürkmezgil, "Yeni gelen hoca, Quaresma konusunda karar verecek olan isimdir" dedi.

Beşiktaşlı yönetici , Q7 konusunda son kararı 'nın vereceğini söyledi. Ürkmezgil, ", yeni hocanın karar vereceği bir konu. Yeni gelen hoca, Quaresma konusunda karar verecek olan isimdir" diyerek Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili kararı Abdullah Avcı'nın vereceğini söyledi.
  1. 31.5.2019
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