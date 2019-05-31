Quaresma’da karar Avcı’da
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Ricardo Quaresma konusunda son kararı Abdullah Avcı'nın vereceğini söyledi. Ürkmezgil, "Yeni gelen hoca, Quaresma konusunda karar verecek olan isimdir" dedi.
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Q7 konusunda son kararı Abdullah Avcı'nın vereceğini söyledi. Ürkmezgil, "Quaresma, yeni hocanın karar vereceği bir konu. Yeni gelen hoca, Quaresma konusunda karar verecek olan isimdir" diyerek Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili kararı Abdullah Avcı'nın vereceğini söyledi.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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