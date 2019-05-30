Beşiktaş'tan transfer harekatı! 3 oyuncu birden... - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan transfer harekatı! 3 oyuncu birden...

Beşiktaş'ta A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı'nın ardından, yeni sezona yeni bir kadro yapılanmasıyla girmek isteyen Beşiktaş transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu birden transfer edileceği söyleniyor...
30 Mayıs 2019 Perşembe 20:18 Güncelleme: 30.05.2019 20:18
Beşiktaş'tan transfer harekatı! 3 oyuncu birden...

Süper Lig'de perde kapandı ve kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezonu üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta da transfer harekatı hız kazandı.

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Beşiktaş'tan transfer harekatı! 3 oyuncu birden...

Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Kartal'da birçok isimle yollar ayrılırken gerekli mevkilere yapılan takviyelerle yeni bir kadro oluşturulması planlanıyor.

Beşiktaş'tan transfer harekatı! 3 oyuncu birden...

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğunu Medipol Başakşehir'in tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı ile dolduran siyah-beyazlılar bu konuyu halletmesinin ardından transfere de hız verdi.

Beşiktaş'tan transfer harekatı! 3 oyuncu birden...

Geride bıraktığımız sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir takım kurmayı hedefleyen siyah beyazlılar 3 oyuncunun transferi için girişimlere başladı.

Beşiktaş'tan transfer harekatı! 3 oyuncu birden...

Abdullah Avcı ile yıllık 12 milyon TL'den 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah beyazlılar, beIN Sports'un haberine göre 3 oyuncuyu renklerine katmak üzere girişimlere başladı.

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