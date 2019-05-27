Ne de olsa Kral
15 maçta 11 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş’ta sezonun öne çıkan adamıydı. Karius da en istikrarlı isim olarak öne çıktı
Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta 'en'ler de ortaya çıktı. Devre arasında siyah- beyazlılara imza atmasına rağmen kısa sürede takıma büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, öne çıkan isimlerin başında geldi. Forma giydiği 15 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, takımın en golcü ismi oldu. Ljajic 9, Güven Yalçın da 8 golle Burak'ı takip etti. En istikrarlı isimler arasında ilk sırayı Loris Karius aldı. 30 karşılaşmada kaleyi koruyan Alman file bekçisi, 2 bin 700 dakika sahada kaldı. Hırvat stoper Domagoj Vida 31 maçta 2 bin 695, birkaç sakatlık geçirmesine rağmen Gökhan Gönül ise 29 karşılaşmada 2 bin 389 dakika ile en çok forma giyenlerdendi. Bu oyuncuları 2 bin 250 dakikayla Atiba Hutchinson, 2 bin 229 dakikayla da Ljajic izledi. Sezon hayal kırıklığı yaşayan oyuncuları Gökhan Töre ile Enzo Roco'ydu. Gökhan, sadece 2 karşılaşmada 33 dakika, Şilili futbolcu da 6 maçta 238 dakika süre alabildi.
DERDİYOK 1 MİLYONA RAZI
Galatasaray'a veda eden Eren Derdiyok'un Beşiktaş'ta oynamak için 1 milyon euro'ya razı olduğu iddia edildi. 31 yaşındaki forvetin Türkiye'de kalmak istediği ve Beşiktaş'ın rotasyon oyuncusu olmayı kabul ettiği bildirildi.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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