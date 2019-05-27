Ne de olsa Kral – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Ne de olsa Kral

Ne de olsa Kral

15 maçta 11 gol atan , ’ta sezonun öne çıkan adamıydı. Karius da en istikrarlı isim olarak öne çıktı

'de sezonu 3. sırada tamamlayan 'ta 'en'ler de ortaya çıktı. Devre arasında siyah- beyazlılara imza atmasına rağmen kısa sürede takıma büyük katkı sağlayan , öne çıkan isimlerin başında geldi. Forma giydiği 15 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, takımın en golcü ismi oldu. Ljajic 9, Güven Yalçın da 8 golle Burak'ı takip etti. En istikrarlı isimler arasında ilk sırayı Loris Karius aldı. 30 karşılaşmada kaleyi koruyan Alman file bekçisi, 2 bin 700 dakika sahada kaldı. Hırvat stoper Domagoj Vida 31 maçta 2 bin 695, birkaç sakatlık geçirmesine rağmen ise 29 karşılaşmada 2 bin 389 dakika ile en çok forma giyenlerdendi. Bu oyuncuları 2 bin 250 dakikayla , 2 bin 229 dakikayla da Ljajic izledi. Sezon hayal kırıklığı yaşayan oyuncuları ile Enzo Roco'ydu. Gökhan, sadece 2 karşılaşmada 33 dakika, Şilili futbolcu da 6 maçta 238 dakika süre alabildi.

DERDİYOK 1 MİLYONA RAZI
'a veda eden 'un Beşiktaş'ta oynamak için 1 milyon euro'ya razı olduğu iddia edildi. 31 yaşındaki forvetin 'de kalmak istediği ve Beşiktaş'ın rotasyon oyuncusu olmayı kabul ettiği bildirildi.

  1. 27.5.2019
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