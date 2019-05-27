Beşiktaş'tan Alfa harekatı
Beşiktaş’ın 21 yaşındaki oyuncu için Benfica’ya kiralama teklifi yapıp beklemeye geçtiği bildirildi.
Bir yandan hoca arayan Beşiktaş diğer taraftan da yeni sezonun takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de Benfica'nın genç futbolcusu Alfa Semedo... Bir süre önce gündeme gelen 21 yaşındaki ön libero için menajerler düzeyinde görüşme yapan siyah-beyazlıların, Portekiz ekibine kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Portekiz basınında da yer alan haberlerde Benfica'nın geçen sezon Espanyol'a kiraladığı 1.90 boyundaki oyuncuyu tekrar göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Yeni durağının Beşiktaş olabileceği vurgulandı.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Beşiktaş'tan Alfa harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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