Beşiktaş'tan Alfa harekatı – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'tan Alfa harekatı

Beşiktaş'tan Alfa harekatı

’ın 21 yaşındaki oyuncu için ’ya kiralama teklifi yapıp beklemeye geçtiği bildirildi.

Bir yandan hoca arayan diğer taraftan da yeni sezonun takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de 'nın genç futbolcusu Alfa Semedo... Bir süre önce gündeme gelen 21 yaşındaki ön libero için menajerler düzeyinde görüşme yapan siyah-beyazlıların, Portekiz ekibine kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Portekiz basınında da yer alan haberlerde Benfica'nın geçen sezon Espanyol'a kiraladığı 1.90 boyundaki oyuncuyu tekrar göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Yeni durağının Beşiktaş olabileceği vurgulandı.

  1. 27.5.2019
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