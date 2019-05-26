Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı
İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş'ın Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in bonservisini aldığını açıkladı. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcu için 6 milyon euro ödeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Adem Ljajic'te bir son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyanların transfer haberleri vermesiyle ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın Sırp oyuncunun bonservisini aldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı takımda geride bıraktığımız sezonda çıktığı 32 maçta 9 gol kaydeden yıldız futbolcu için Beşiktaş yönetiminin Torino'ya 6 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.
27 yaşındaki Adem Ljajic, kariyerinde Inter, Roma ve Fiorentina gibi takımlarda forma giymişti. Boşnak asıllı Sırp futbolcu, Sırbistan Milli Takımı ile 37 karşılaşmada görev alırken 8 de gol kaydetti.
#Calciomercato | #Ljajic passa dal #Torino al #Besiktashttps://t.co/q4RjZmCjD1— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 26 Mayıs 2019
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 17:28
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Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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