Son dakika: Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı
26 Mayıs 2019, Pazar
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Ljajic'in bonservisini aldı

Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı

İtalyan gazeteci Di Marzio, 'ın Sırp orta saha oyuncusu 'in bonservisini aldığını açıkladı. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcu için 6 milyon euro ödeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz sezonu 'ta kiralık olarak geçiren 'te bir son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyanların transfer haberleri vermesiyle ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın Sırp oyuncunun bonservisini aldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımda geride bıraktığımız sezonda çıktığı 32 maçta 9 gol kaydeden yıldız futbolcu için Beşiktaş yönetiminin Torino'ya 6 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

27 yaşındaki Adem Ljajic, kariyerinde Inter, Roma ve Fiorentina gibi takımlarda forma giymişti. Boşnak asıllı Sırp futbolcu, Sırbistan Milli Takımı ile 37 karşılaşmada görev alırken 8 de gol kaydetti.

  1. 26.05.2019
  2. Güncelleme: 26.05.2019 17:28
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