Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Adem Ljajic'te bir son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyanların transfer haberleri vermesiyle ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın Sırp oyuncunun bonservisini aldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımda geride bıraktığımız sezonda çıktığı 32 maçta 9 gol kaydeden yıldız futbolcu için Beşiktaş yönetiminin Torino'ya 6 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

27 yaşındaki Adem Ljajic, kariyerinde Inter, Roma ve Fiorentina gibi takımlarda forma giymişti. Boşnak asıllı Sırp futbolcu, Sırbistan Milli Takımı ile 37 karşılaşmada görev alırken 8 de gol kaydetti.