Kagawa’dan veda mesajı
Sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa, dün sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda etti.
Sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa, dün sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda etti. Taraftarlara teşekkür eden Japon yıldız, "Şampiyonluğu kaçırdığımız için ve yeterli katkıda bulunamadığım için üzgünüm. Türkiye'deki taraftarlar her zaman harika anılarla bende kalacak. Anlayışınız ve desteğiniz için minnettarım" dedi. Bu arada Japon basını da Beşiktaş'ın yüksek bonservisi nedeniyle Kagawa'yı alamadığnı yazdı.
GARY MEDEL DE YOLCULUĞA HAZIR
Adriano, Kagawa, Pektemek, Gökhan Töre, Tolga Zengin derken Medel'le de yollar ayrılmak üzere. İngiltere'den West Ham'ın çok istediği Şilili futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılma talebini ilettiği kaydedildi. 1 sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki ön liberoya Arjantin'den de teklif olduğu ve Boca Juniors'un kadrosuna katmak istediği bildirildi. Yönetim uygun bir teklif gelirse Medel'i de elden çıkaracak.
- 27.5.2019
-
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
-
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
-
Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Kagawa’dan veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.