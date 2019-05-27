Kagawa’dan veda mesajı

Sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa, dün sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda etti. Taraftarlara teşekkür eden Japon yıldız, "Şampiyonluğu kaçırdığımız için ve yeterli katkıda bulunamadığım için üzgünüm. Türkiye'deki taraftarlar her zaman harika anılarla bende kalacak. Anlayışınız ve desteğiniz için minnettarım" dedi. Bu arada Japon basını da Beşiktaş'ın yüksek bonservisi nedeniyle Kagawa'yı alamadığnı yazdı.



GARY MEDEL DE YOLCULUĞA HAZIR

Adriano, Kagawa, Pektemek, Gökhan Töre, Tolga Zengin derken Medel'le de yollar ayrılmak üzere. İngiltere'den West Ham'ın çok istediği Şilili futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılma talebini ilettiği kaydedildi. 1 sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki ön liberoya Arjantin'den de teklif olduğu ve Boca Juniors'un kadrosuna katmak istediği bildirildi. Yönetim uygun bir teklif gelirse Medel'i de elden çıkaracak.