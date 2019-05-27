Kagawa’dan veda mesajı – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Kagawa’dan veda mesajı

Kagawa’dan veda mesajı

Sözleşmesi sona eren , dün hesabından 'a veda etti.

Sözleşmesi sona eren , dün hesabından 'a veda etti. Taraftarlara teşekkür eden Japon yıldız, "Şampiyonluğu kaçırdığımız için ve yeterli katkıda bulunamadığım için üzgünüm. 'deki taraftarlar her zaman harika anılarla bende kalacak. Anlayışınız ve desteğiniz için minnettarım" dedi. Bu arada Japon basını da Beşiktaş'ın yüksek bonservisi nedeniyle Kagawa'yı alamadığnı yazdı.

GARY MEDEL DE YOLCULUĞA HAZIR
Adriano, Kagawa, Pektemek, , derken 'le de yollar ayrılmak üzere. 'den West Ham'ın çok istediği Şilili futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılma talebini ilettiği kaydedildi. 1 sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki ön liberoya Arjantin'den de teklif olduğu ve 'un kadrosuna katmak istediği bildirildi. Yönetim uygun bir teklif gelirse Medel'i de elden çıkaracak.

  1. 27.5.2019
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