Çin planı netleşiyor – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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planı netleşiyor

Çin planı netleşiyor

'nde ön eleme oynamayacak olan 'ın planı netleşmeye başladı.

'nde ön eleme oynamayacak olan 'ın planı netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılar, temmuz ayı sonunda ikinci kamp dönemini Çin'de geçirecek. Şangay, Guangzhou veya Pekin şehirlerinden birisinde kalınacak. 5 gün sürecek kampta Avrupa takımlarının olduğu mini bir turnuvaya katılacak.

EN HIRÇINI CANER ERKİN
Beşiktaş'ta bu sezon en çok sararan isim 'di. Kartal'ın sol beki, oynadığı 28 lig maçında 11 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. 30 yaşındaki oyuncuyu; 8 sarı, 1 kırmızıyla , 7'şer sarı kartla da Quaresma, Lens ve Vida takip etti.

  1. 27.5.2019
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