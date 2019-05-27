Çin planı netleşiyor
UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamayacak olan Beşiktaş'ın Çin planı netleşmeye başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamayacak olan Beşiktaş'ın Çin planı netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılar, temmuz ayı sonunda ikinci kamp dönemini Çin'de geçirecek. Şangay, Guangzhou veya Pekin şehirlerinden birisinde kalınacak. Kartal 5 gün sürecek kampta Avrupa takımlarının olduğu mini bir turnuvaya katılacak.
EN HIRÇINI CANER ERKİN
Beşiktaş'ta bu sezon en çok sararan isim Caner Erkin'di. Kartal'ın sol beki, oynadığı 28 lig maçında 11 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. 30 yaşındaki oyuncuyu; 8 sarı, 1 kırmızıyla Medel, 7'şer sarı kartla da Quaresma, Lens ve Vida takip etti.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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