Beşiktaş'ın yıldızı Kagawa'dan kafa karıştıran paylaşım!
Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiraladığı Japon yıldız Kagawa, kafaları karıştıran bir paylaşıma imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralanan Shinji Kagawa, sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş'a veda etti. Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.
Beşiktaş forması ile 14 maça çıkan Kagawa, 4 gol atarken, 2 de asiste imza attı.
Kagawa, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Beşiktaşlılar
Bana olan desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim.
Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediğim kadar katkıda bulunamadığım için üzgünüm…
Birlikte oynadığım takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve taraftarlar sayesinde Türkiye'den güzel anılarla ayrılıyorum.
Artık gelecek sezon için kendimi hazırlamak zorundayım.
Anlayışınız ve sürekli desteğiniz için minnettarım
Teşekkür ederim"
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 18:44
-
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
-
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
-
Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Beşiktaş'ın yıldızı Kagawa'dan kafa karıştıran paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.