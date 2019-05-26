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26 Mayıs 2019, Pazar
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'ın yıldızı Kagawa'dan kafa karıştıran paylaşım!

Beşiktaş'ın yıldızı Kagawa'dan kafa karıştıran paylaşım!

'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiraladığı Japon yıldız Kagawa, kafaları karıştıran bir paylaşıma imza attı.

'in devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralanan , sezonun sona ermesinin ardından 'a veda etti. Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.

Beşiktaş forması ile 14 maça çıkan Kagawa, 4 gol atarken, 2 de asiste imza attı.

Kagawa, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Beşiktaşlılar

Bana olan desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim.

Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediğim kadar katkıda bulunamadığım için üzgünüm…

Birlikte oynadığım takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve taraftarlar sayesinde Türkiye'den güzel anılarla ayrılıyorum.

Artık gelecek sezon için kendimi hazırlamak zorundayım.

Anlayışınız ve sürekli desteğiniz için minnettarım

Teşekkür ederim"

  1. 26.05.2019
  2. Güncelleme: 26.05.2019 18:44
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