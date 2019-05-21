Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları
21 Mayıs 2019, Salı
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'ta maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü 'yı konuk edecek , hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından dört gruba ayrılarak turnuva maçı oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

, hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 21.05.2019
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