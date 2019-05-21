Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saate yakın sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından dört gruba ayrılarak turnuva maçı oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 21.05.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
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Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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