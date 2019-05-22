Beşiktaş'ta Karius bilmecesi - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Yeni sezonda maliyetleri düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi Alman file bekçisi için son kararını önümüzdeki hafta verecek.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 07:12 Güncelleme: 22.05.2019 07:12
Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezonda yapılacak olan yeniden yapılanmaya çevrilmiş durumda.

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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Sezonu ilk iki sırada bitiremediği için Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Beşiktaş'ta hedef takım bütçesinde küçülmeye gitmek.

Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

İmza parasıyla beraber 4 milyon euro kazanan Vida'dan sonra 3.5 milyon euro'luk maliyeti ile takımın en fazla kazanan ikinci ismi olan kaleci Loris Karius'la ne yapılacağı merak konusu oldu.

Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Siyah beyazlıların önünde iki yol var. Birincisi Alman kalecinin 8.5 milyon euro'luk bonservisini almak, performansını yükseltmesini beklemek ve gelecek sezon sonunda iyi bir rakama satmak.

Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Diğer bir seçenek ise Liverpool'la anlaşarak kiralık anlaşmasını feshetmek. Yönetim bu kararını önümüzdeki hafta içerisinde verecek.

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