Beşiktaş'ta Karius bilmecesi - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi
Yeni sezonda maliyetleri düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi Alman file bekçisi için son kararını önümüzdeki hafta verecek.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 07:12
Güncelleme: 22.05.2019 07:12
Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezonda yapılacak olan yeniden yapılanmaya çevrilmiş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonu ilk iki sırada bitiremediği için Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Beşiktaş'ta hedef takım bütçesinde küçülmeye gitmek.
İmza parasıyla beraber 4 milyon euro kazanan Vida'dan sonra 3.5 milyon euro'luk maliyeti ile takımın en fazla kazanan ikinci ismi olan kaleci Loris Karius'la ne yapılacağı merak konusu oldu.
Siyah beyazlıların önünde iki yol var. Birincisi Alman kalecinin 8.5 milyon euro'luk bonservisini almak, performansını yükseltmesini beklemek ve gelecek sezon sonunda iyi bir rakama satmak.
Diğer bir seçenek ise Liverpool'la anlaşarak kiralık anlaşmasını feshetmek. Yönetim bu kararını önümüzdeki hafta içerisinde verecek.