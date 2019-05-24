Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
24 Mayıs 2019, Cuma
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'ta ’i istemedi!

Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!

Menajerinin büyük kulüplerin etrafında dolaşıp durduğu Babel’e, Orman’dan onay çıkmadı.

lk yarıda sürekli para konusunu gündeme getirip, takım içinde ikilik çıkaran ve kaybedilen pek çok maçta payı olan Babel için Başkan Orman'ın, "Yeniden birliktelik artık çok zor" dediği iddia edildi.

  1. 24.5.2019
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