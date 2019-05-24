Ablaye Mbengue Beşiktaş’ı istiyor
24 Mayıs 2019, Cuma
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’ı istiyor

Ablaye Mbengue Beşiktaş’ı istiyor

, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

'nın Akhmat Grozny takımında forma giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu , Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada "'ın ilgisi var, menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş'la kontağımız devam ediyor. Benim için çok büyük bir fırsat. Şartlar oluşursa Beşiktaş'ta oynamak isterim" diye konuştu.

  1. 24.5.2019
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