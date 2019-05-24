Ablaye Mbengue Beşiktaş’ı istiyor
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Rusya'nın Akhmat Grozny takımında forma giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu Ablaye Mbengue, Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın ilgisi var, menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş'la kontağımız devam ediyor. Benim için çok büyük bir fırsat. Şartlar oluşursa Beşiktaş'ta oynamak isterim" diye konuştu.
- 24.5.2019
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