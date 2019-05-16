Transfere yeni üçlü – Fotomaç – 16 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Transfere yeni üçlü

Transfere yeni üçlü
Beşiktaş'ta transfer komitesi de yenileniyor,. İkinci Başkan olduğu için normal prosedüre göre transferlerde zaten yetkili olan , yeni dönemde Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraber transfer çalışmalarına katılacak ve 'ın yeni kadrosunu bu üçlü kuracak. Adalı aynı zamanda başkan Orman'ın yapacağı hoca görüşmelerinde de bununacak.
  1. 16.5.2019
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