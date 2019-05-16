Jübile maçında Kanada geliyor
17 Mayıs 2019, Cuma
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Jübile maçında Kanada geliyor

Jübile maçında Kanada geliyor
Beşiktaş'ta gelecek sezon devam etmeyecek bir başka isim de ... Yönetimin teknik heyet içinde yer almasını istediği Kanadalı oyuncu için bir jübile planlanıyor. 'ın İstanbul'da Kanada Milli Takımı'yla bir maç yapması, Atiba'nın ilk yarıda Beşiktaş, ikinci yarıda Kanada ekibinin kaptanı olarak sahada olması planlanıyor.
  1. 16.5.2019
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