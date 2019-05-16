Dev operasyon
17 Mayıs 2019, Cuma
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Dev operasyon

Dev operasyon

yönetimi, takımın seneye Şampiyonlar Ligi'nde olmaması durumunda Vida, Q7 ve Oğuzhan gibi isimleri satacak; ve Kagawa'yı da gönderecek.

yönetimi, yıldız futbolcularla ilgili kararını vermek için sezon sonunun gelmesini bekliyor. Öyle ki siyah-beyazlılarda pek çok oyuncunun kaderini son iki hafta çizecek. Eğer Süper Lig en azından ikinci sırada bitirilip Şampiyonlar Ligi'ne gidilemezse; bazı radikal kararlar alınacak. Bu radikal kararlar arasında önemli isimlerin takımdan ayrılmalarının da olacağı belirtildi. İddialar şu şekilde:

VİDA satışa çıkarılacak, en yüksek rakamı verene satılacak.
OĞUZHAN Özyakup ve da yeni sezonda takımda olmayacak.
MIRIN, Lens ve 'den para kazanılmaya çalışılacak.
LORİS 'un kiralık anlaşması iptal edilecek ve geri gönderilecek.
JAPON yıldız 'nın bonservisinin alınmasından vazgeçilecek.
ENZO Roco, Orkan Çınar, Aras Özbiliz ve Cyla Larin'e herhangi bir ayrıcalık tanınmayacak.

  1. 16.5.2019
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