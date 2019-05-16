Dev operasyon
Beşiktaş yönetimi, takımın seneye Şampiyonlar Ligi'nde olmaması durumunda Vida, Q7 ve Oğuzhan gibi isimleri satacak; Karius ve Kagawa'yı da gönderecek.
VİDA satışa çıkarılacak, en yüksek rakamı verene satılacak.
OĞUZHAN Özyakup ve Ricardo Quaresma da yeni sezonda takımda olmayacak.
MIRIN, Lens ve Medel'den para kazanılmaya çalışılacak.
LORİS Karius'un kiralık anlaşması iptal edilecek ve geri gönderilecek.
JAPON yıldız Shinji Kagawa'nın bonservisinin alınmasından vazgeçilecek.
ENZO Roco, Orkan Çınar, Aras Özbiliz ve Cyla Larin'e herhangi bir ayrıcalık tanınmayacak.
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Dev operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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