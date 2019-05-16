Porto’dan teklif
17 Mayıs 2019, Cuma
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’dan teklif

Porto’dan teklif
Portekizli yıldız Ricardo Quarasma için 'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi. , Q7'nin bonservisi için bir rakam ödemeyi reddetti ama sezon öncesinde Beşiktaş'la statlarında bir hazırlık maçı yapıp bu maçın tüm gelirini siyah-beyazlı kulübe bırakmayı teklif etti. Beşiktaş yönetimi ise bu teklife sıcak bakmadı.
  1. 16.5.2019
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