Shinji&Ljajic ilk kez
Kartal'ın iki 10 numarası Ljajic ve Kagawa ilk kez bir maça aynı anda 11'de başladılar.
Kartal'ın iki 10 numarası Ljajic ve Kagawa ilk kez bir maça aynı anda 11'de başladılar. İkili birbirine yakın oynasa da beklenen etkiyi gösteremediler. Kagawa, 90'da yerine Oğuzhan'a bırakırken, Ljajic son düdüğe kadar sahada kaldı.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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