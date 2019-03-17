Shinji&Ljajic ilk kez – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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Shinji& ilk kez

Shinji&Ljajic ilk kez

'ın iki ve ilk kez bir maça aynı anda 11'de başladılar.

'ın iki ve ilk kez bir maça aynı anda 11'de başladılar. İkili birbirine yakın oynasa da beklenen etkiyi gösteremediler. Kagawa, 90'da yerine Oğuzhan'a bırakırken, Ljajic son düdüğe kadar sahada kaldı.

  1. 17.3.2019
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