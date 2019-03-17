2 bininci maçta 1081. galibiyet – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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2 bininci maçta 1081. galibiyet

2 bininci maçta 1081. galibiyet

, karşılaşmasıyla 'deki 2 bininci maçına çıktı.

, karşılaşmasıyla 'deki 2 bininci maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, Göztepe sınavıyla birlikte 2 bininci maçında 1081. galibiyetini aldı. Toplamda 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3255 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 1686 gol gördü. Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959'da Altay'la oynayan , 2-1 kazanmıştı.

  1. 17.3.2019
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