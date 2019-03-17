2 bininci maçta 1081. galibiyet
Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 2 bininci maçına çıktı.
Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 2 bininci maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, Göztepe sınavıyla birlikte 2 bininci maçında 1081. galibiyetini aldı. Toplamda 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3255 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 1686 gol gördü. Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959'da Altay'la oynayan Kartal, 2-1 kazanmıştı.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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