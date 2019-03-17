‘Caner biraz rahatsız’
Şenol Güneş, Caner'in küçük bir haratsızlık yaşadığı için kadroya alınmadığını söyledi.
Şenol Güneş, Caner'in küçük bir haratsızlık yaşadığı için kadroya alınmadığını söyledi. Usta hoca "Mirin'in kanaması uzun sürdü. Normal idmana katılmadı. Caner'in de ufak bir r ahatsızlığı var. O yüzden bu iki isim yok" dedi.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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