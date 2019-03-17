‘Caner biraz rahatsız’

Şenol Güneş, Caner'in küçük bir haratsızlık yaşadığı için kadroya alınmadığını söyledi. Usta hoca "Mirin'in kanaması uzun sürdü. Normal idmana katılmadı. Caner'in de ufak bir r ahatsızlığı var. O yüzden bu iki isim yok" dedi.