‘Caner biraz rahatsız’ – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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biraz rahatsız’

‘Caner biraz rahatsız’

, 'in küçük bir haratsızlık yaşadığı için kadroya alınmadığını söyledi.

, 'in küçük bir haratsızlık yaşadığı için kadroya alınmadığını söyledi. Usta hoca "Mirin'in kanaması uzun sürdü. Normal idmana katılmadı. Caner'in de ufak bir r ahatsızlığı var. O yüzden bu iki isim yok" dedi.

  1. 17.3.2019
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