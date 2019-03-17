Picasso – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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Picasso

Picasso

, ’ın şaheser golü ile ’yi geçti.

Muhteşem taraftarının desteğine rağmen ilk devrede gol bulamayan , ikinci yarının ilk saniyelerinde 'Picasso tablosu' gibi şaheser bir gol buldu. Quaresma enfes bir orta yaptı, Burak resmen havada asılı kaldı ve harika bir kafa ile fileleri sarstı. Son 5 maçında 5. golünü atan 33 yaşındaki forvet, ikincilik yarışını 'Burak'maz' mesajı verdi. Adriano ve Necip'in sakatlanması sonrası oyuna yaptığı müdahaleler ile hocalık dersi verdi.

  1. 17.3.2019
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