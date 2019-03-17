Picasso
Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın şaheser golü ile Göztepe’yi geçti.
Muhteşem taraftarının desteğine rağmen ilk devrede gol bulamayan Kartal, ikinci yarının ilk saniyelerinde 'Picasso tablosu' gibi şaheser bir gol buldu. Quaresma enfes bir orta yaptı, Burak resmen havada asılı kaldı ve harika bir kafa ile fileleri sarstı. Son 5 maçında 5. golünü atan 33 yaşındaki forvet, Beşiktaş ikincilik yarışını 'Burak'maz' mesajı verdi. Adriano ve Necip'in sakatlanması sonrası Şenol Güneş oyuna yaptığı müdahaleler ile hocalık dersi verdi.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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