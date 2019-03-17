3 puan güzel

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş beklediklerinden zor bir karşılaşma olduğunu, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda rakibimiz önde bastı. Savunmamız pres yiyince istediğimiz pasları yapamadık. Oyun kuramadık. Böyle olunca ileride pozisyon bulmakta zorlandık. Daha iyi olabilirdik. Adriano'nun erken sakatlanıp çıkması da maçtan önceki taktik planımızı bozdu. Dizilişte bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu da olumsuz etkiledi" dedi.



SAKATLIKLAR OYUNU ETKİLEDİ

Necipi'in de maça devam edemediğini vurgulayan Şenol Güneş şöyle konuştu: "Lens'i oyuna aldık. İkinci yarı daha etkiliydik. Burak'la golü bulduk. Topa da daha çok sahip olduk. Rakip yarı alanda daha üretken olduk. İkinci golü atacak fırsatlar da geldi. Ancak son pas ya da vuruş yeterli olmayınca farkı açamadık. Maç kopmayınca son dakikalarda rakibimiz beraberlik için risk aldı ama savunmada hata yapmadık. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum."