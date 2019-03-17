Lens: Fark çok ciddi
İkinci yarıda oyuna giren Beşiktaşlı Lens, "En iyi maçlarımızdan birisi değildi ama bazen kazanmak önemlidir.
Bunu başardık" dedi. Şampiyonluk şansı içinse, "Liderle aramızda ciddi bir fark var. Ancak her şey açık. Biz kendi maçlarımızı kazanıp daha sonra ne olacağına bakacağız. 3 hafta boyunca maç yapmayacağız. Umarım kimse sakatlık yaşamadan geri döner ve biz de kazanma serimize devam ederiz" yorumu yaptı.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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