Lens: Fark çok ciddi – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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: Fark çok ciddi

Lens: Fark çok ciddi

İkinci yarıda oyuna giren Beşiktaşlı , "En iyi maçlarımızdan birisi değildi ama bazen kazanmak önemlidir.

Bunu başardık" dedi. Şampiyonluk şansı içinse, "Liderle aramızda ciddi bir fark var. Ancak her şey açık. Biz kendi maçlarımızı kazanıp daha sonra ne olacağına bakacağız. 3 hafta boyunca maç yapmayacağız. Umarım kimse sakatlık yaşamadan geri döner ve biz de kazanma serimize devam ederiz" yorumu yaptı.
  1. 17.3.2019
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