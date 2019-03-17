"Çok değerli bir galibiyet" – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri "Çok değerli bir galibiyet"

"Çok bir galibiyet"

"Çok değerli bir galibiyet"

Beşıktaş'ın başarılı ismi , maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Beşıktaş'ın başarılı ismi , maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. İstedikleri futbolu sergileyemediklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Sonuçta kazanmak önemliydi. bir galibiyet aldık. ile aramızdaki farkı 2'ye düşürdük. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

  1. 17.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Çok değerli bir galibiyet" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN