"Çok değerli bir galibiyet"
Beşıktaş'ın başarılı ismi Gökhan Gönül, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Beşıktaş'ın başarılı ismi Gökhan Gönül, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. İstedikleri futbolu sergileyemediklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Sonuçta kazanmak önemliydi. Değerli bir galibiyet aldık. Galatasaray ile aramızdaki farkı 2'ye düşürdük. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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