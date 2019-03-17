Quaresma’dan bir asist daha

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma adeta rekora koşuyor. Yıldız futbolcu, dün akşam da Göztepe maçında Burak Yılmaz'ın attığı golde ortayı yapan isim oldu ve galibiyette direkt pas sahibi oldu. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta oynadığı 50 Süper Lig maçında en fazla asist (23) yapan isim Ricardo Quaresma. Yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 Süper Lig maçında rakip fileleri 2 kez havalandırırken, asist sayısını da 11'e yükseltti. Quaresma son üç maçta ikinci asistini yapmayı başardı.