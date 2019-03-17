Quaresma’dan bir asist daha – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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Quaresma’dan bir asist daha

Quaresma’dan bir asist daha

'ın Portekizli yıldızı adeta rekora koşuyor.

'ın Portekizli yıldızı adeta rekora koşuyor. Yıldız futbolcu, dün akşam da maçında 'ın attığı golde ortayı yapan isim oldu ve galibiyette direkt pas sahibi oldu. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta oynadığı 50 maçında en fazla asist (23) yapan isim Ricardo Quaresma. Yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 Süper Lig maçında rakip fileleri 2 kez havalandırırken, asist sayısını da 11'e yükseltti. Quaresma son üç maçta ikinci asistini yapmayı başardı.

  1. 17.3.2019
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