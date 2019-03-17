Kara Kartal’da şok sakatlıklar

Beşiktaş'ta dün akşam yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Adriano, henüz 6. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Adriano, doktorların da onayı sonrasında oyundan çıktı. Sekerek yedek kulübesine gelen Brezilyalı oyuncu oyundan çıkarken, bu futbolcunun yerine Necip Uysal, 12. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar 5 dakika boyunca Göztepe'ye karşı 10 kişi mücadele etti. Ancak aksilikler bununla da bitmedi. İkinci yarı başlamadan hemen önce bu kez de Adriano'nun yerine oyuna giren Necip sakatlık geçirdi. Ayağında ağrı hisseden Necip, ikinci yarı başlamadan yerini Lens'e bıraktı. Beşiktaş dün akşam ilk iki oyuncu değişikliğini mecburiyetten yaptı.