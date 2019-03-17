Kara Kartal’da şok sakatlıklar – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kara Kartal’da şok sakatlıklar

’da şok sakatlıklar

Kara Kartal’da şok sakatlıklar

6. dakikada sakatlanan Adriano oyuna devam edemedi Yerine giren da 46’da sakatlandı ve çıktı.

'ta dün akşam yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Adriano, henüz 6. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Adriano, doktorların da onayı sonrasında oyundan çıktı. Sekerek yedek kulübesine gelen Brezilyalı oyuncu oyundan çıkarken, bu futbolcunun yerine , 12. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar 5 dakika boyunca 'ye karşı 10 kişi mücadele etti. Ancak aksilikler bununla da bitmedi. İkinci yarı başlamadan hemen önce bu kez de Adriano'nun yerine oyuna giren Necip sakatlık geçirdi. Ayağında ağrı hisseden Necip, ikinci yarı başlamadan yerini Lens'e bıraktı. Beşiktaş dün akşam ilk iki oyuncu değişikliğini mecburiyetten yaptı.

  1. 17.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal’da şok sakatlıklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN