Beşiktaş Mogaz'dan evinde güldü
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Mogaz, Adıyaman Belediyespor'u 34-23 mağlup etti.
Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 16-9 üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 34-23 kazandı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
- 16.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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