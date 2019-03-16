Beşiktaş Mogaz'dan evinde güldü
16 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Mogaz'dan evinde güldü

Mogaz'dan evinde güldü

Beşiktaş Mogaz'dan evinde güldü

Hentbolda Erkekler 'in 19. haftasında Mogaz, Adıyaman Belediyespor'u 34-23 mağlup etti.

Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 16-9 üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 34-23 kazandı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

  1. 16.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Mogaz'dan evinde güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN