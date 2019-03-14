‘Teveccüh var!’ – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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‘Teveccüh var!’

‘Teveccüh var!’

Teknik direktör , 'la ilgili Radyospor'a konuştu.

Özdilek, "Bizi teknik direktörlüğüne layık görüyorlarsa ben hazırım. Beşiktaş bizim için çok farklıdır. Zamanı gelince daha net konuşurum. Bir teveccüh var. Bu teveccühü gösterenlere teşekkür ediyorum" dedi.
  1. 14.3.2019
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