Japonya çıkarması – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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çıkarması

Japonya çıkarması

’ya giden Başkanı , Mainichi-Sponichi Grubu’nun yetkilileriyle yeni projeler hakkında görüş alış verişi yaptı.

Başkanı ve ekibi 'ya çıkarma yaptı. Başkan Orman, Serdıl Gözelekli ve Umut Kutlu ile Japonya'nın basın kuruluşlarından olan Global Medya İş Ortağı Mainichi-Sponichi Grubu ile bir araya geldi. Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Toshifumi Kawano ile üyeler Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa'dan yapılan iş birliği anlaşmasından itibaren bugüne kadar yürütülen iletişim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Önümüzdeki dönem yapılacak iletişim çalışmaları hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Takımı'nın 2019 yazında Japonya'da yapması planlanan kampı hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

CEO iLE BULUŞTU
Başkan Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Grubu'yla yaptığı görüşmenin ardından Japonya Futbol Federasyonu 'su Suhara Kiyotaka ve Japonya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Mitsuru ile bir araya geldi. Ziyarette iki ülke futboluyla ilgili birlikte yürütülebilecek iş birlikleri hakkında detaylıca konuşuldu.
  1. 14.3.2019
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