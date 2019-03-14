Japonya çıkarması
Japonya’ya giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Grubu’nun yetkilileriyle yeni projeler hakkında görüş alış verişi yaptı.
CEO iLE BULUŞTU
Başkan Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Grubu'yla yaptığı görüşmenin ardından Japonya Futbol Federasyonu CEO'su Suhara Kiyotaka ve Japonya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Mitsuru ile bir araya geldi. Ziyarette iki ülke futboluyla ilgili birlikte yürütülebilecek iş birlikleri hakkında detaylıca konuşuldu.
- 14.3.2019
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