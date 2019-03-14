Sambade’den çarpıcı sözler – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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’den çarpıcı sözler

Sambade’den çarpıcı sözler

'ın eski kaleci antrenörü , A Spor'a konuştu.

, "'ta oynamak için sadece yetenek yetmez. 100'de 100'ünüzü vermeniz gerekiyor. ve Tolga bunu başardılar. Fabri taraftar için kalbi ile oynadı. Loris Karius'un performansını ben de beğenmedim, güvenini kaybetmiş" ifadelerini kullandı.
  1. 14.3.2019
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