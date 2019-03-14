Savaşmak için hazırım – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Savaşmak için hazırım

Savaşmak için hazırım

'ın Portekizli yıldızı Quaresma, takımın Şampiyonlar Ligi hedefi için ipleri eline almaya hazır.

Tecrübeli futbolcu, teknik heyetle yaptığı görüşmede, kontratının devam ettiğini ve sezon sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Q7, "Bana gösterilen sevginin ve saygının karşılığını sonuna kadar vereceğim" diye konuştu.
  1. 14.3.2019
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