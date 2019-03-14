Dinamo Kiev - Chelsea | CANLI
14 Mart 2019, Perşembe
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Dinamo Kiev - Chelsea | CANLI

’nde 3-0 biten ilk maçın avantajı ile sahada yerini alacak olan , 'e konuk oluyor. Rus temsilcisi, turu rahat geçmesi beklenen Chelsea karşısında bir sürprize imza atmanın peşinde. Peki, Dinamo Kiev Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta ekranda olacak?

'nde 3-0 biten ilk maçın avantajı ile sahada yerini alacak olan 'nin turu rahat geçmesi beklenirken Kiev kendi evinde sürprizi başarmak istiyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Vitaly Buyalskyi ile sakatlıkları süren Fran Sol, Pivaric ve Besedin mücadelede forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Higuain ve Gary Cahill sahada yer alamayacak.
11'LER
Dynamo Kıev- Boyko, Kedziora, Burda, Kadar, Mykolenko, Shepelev, Sydorchuk, Tsygankov, Shaparenko, Sidcley, Garmash
Chelsea- Kepa, Zappacosta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Willian, Hudson-Odoi, Giroud

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR...

İkili rekabette daha önce 3 kez karşı karşıya gelen takımlar 1 mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Chelsea'nin 2 galibiyetine henüz karşılık veremeyen Kiev ekibi bireysel performansında ise oldukça iyi durumda. Son 5 karşılaşmasında Chelsea mücadelesi dışında maçlarının tamamını kazanan ekibi Chelsea'ye deplasmanda 3-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Chelsea ise 'deki son maçında elde ettiği beraberlik dışında 5 ciddi bir kayıp yaşamadı.

HANGİ KANALDA?
İki ekibin kozlarını paylaşacağı gecenin mücadelesi 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecek..




  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 21:24
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