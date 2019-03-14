Dinamo Kiev - Chelsea | CANLI
UEFA Avrupa Ligi’nde 3-0 biten ilk maçın avantajı ile sahada yerini alacak olan Chelsea, Dinamo Kiev'e konuk oluyor. Rus temsilcisi, turu rahat geçmesi beklenen Chelsea karşısında bir sürprize imza atmanın peşinde. Peki, Dinamo Kiev Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta ekranda olacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 biten ilk maçın avantajı ile sahada yerini alacak olan Chelsea'nin turu rahat geçmesi beklenirken Kiev kendi evinde sürprizi başarmak istiyor.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...
Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Vitaly Buyalskyi ile sakatlıkları süren Fran Sol, Pivaric ve Besedin mücadelede forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Higuain ve Gary Cahill sahada yer alamayacak.
11'LER
Dynamo Kıev- Boyko, Kedziora, Burda, Kadar, Mykolenko, Shepelev, Sydorchuk, Tsygankov, Shaparenko, Sidcley, Garmash
Chelsea- Kepa, Zappacosta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Willian, Hudson-Odoi, Giroud
ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR...
İkili rekabette daha önce 3 kez karşı karşıya gelen takımlar 1 mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Chelsea'nin 2 galibiyetine henüz karşılık veremeyen Kiev ekibi bireysel performansında ise oldukça iyi durumda. Son 5 karşılaşmasında Chelsea mücadelesi dışında maçlarının tamamını kazanan Ukrayna ekibi Chelsea'ye deplasmanda 3-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.
Chelsea ise Premier Lig'deki son maçında elde ettiği beraberlik dışında 5 ciddi bir kayıp yaşamadı.
HANGİ KANALDA?
İki ekibin kozlarını paylaşacağı gecenin mücadelesi 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecek..
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 21:24
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Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
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