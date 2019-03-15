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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Slavia Prag 4-3 | MAÇ SONUCU

Slavia Prag 4-3 Sevilla | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Slavia Prag sahasında konuk ettiği 'ya 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 90 dakikanın kazananı belirleyemediği müthiş maçta uzatmalarla turu geçen taraf Slavia Prag oldu.

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Slavia Prag, Sinobo Stadı'nda 'yı ağırladı.

2-2'lik beraberlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında ev sahibi Slavia Prag normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında bir gol yese de, bulduğu iki golle tur atlayan taraf oldu.

Slavia Prag'ın gollerini 14. dakikada Ngadeu-Ngadjui, 46. dakikada Soucek, 102. dakikada van Buren ve 119. dakikada Traore kaydetti; Sevilla'nın golleri ise 44. dakikada Ben Yedder, 54. dakikada Munir ve 98. dakikada Vazquez'den geldi.

  1. 15.03.2019
  2. Güncelleme: 15.03.2019 02:27
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