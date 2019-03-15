Slavia Prag 4-3 Sevilla | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Slavia Prag sahasında konuk ettiği Sevilla'ya 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 90 dakikanın kazananı belirleyemediği müthiş maçta uzatmalarla turu geçen taraf Slavia Prag oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Slavia Prag, Sinobo Stadı'nda Sevilla'yı ağırladı.
2-2'lik beraberlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında ev sahibi Slavia Prag normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında bir gol yese de, bulduğu iki golle tur atlayan taraf oldu.
Slavia Prag'ın gollerini 14. dakikada Ngadeu-Ngadjui, 46. dakikada Soucek, 102. dakikada van Buren ve 119. dakikada Traore kaydetti; Sevilla'nın golleri ise 44. dakikada Ben Yedder, 54. dakikada Munir ve 98. dakikada Vazquez'den geldi.
- 15.03.2019
- Güncelleme: 15.03.2019 02:27
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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