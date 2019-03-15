Slavia Prag 4-3 Sevilla | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Slavia Prag, Sinobo Stadı'nda Sevilla'yı ağırladı.

2-2'lik beraberlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında ev sahibi Slavia Prag normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında bir gol yese de, bulduğu iki golle tur atlayan taraf oldu.

Slavia Prag'ın gollerini 14. dakikada Ngadeu-Ngadjui, 46. dakikada Soucek, 102. dakikada van Buren ve 119. dakikada Traore kaydetti; Sevilla'nın golleri ise 44. dakikada Ben Yedder, 54. dakikada Munir ve 98. dakikada Vazquez'den geldi.