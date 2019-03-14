UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Son 16 turu rövanşlarında tamamlanan 5 maçın ardından Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale çıktı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 5 müsabakayla sona erdi. Chelsea, Napoli ve Valencia'nın ardından Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Öne çıkan mücadelede İngiltere ekibi Arsenal, deplasmanda 3-1 kaybettiği Fransa temsilcisi Rennes'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Arsenal'ın gollerini 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 15. dakikada Ainsley Maitland-Niles kaydetti.
Çekya temsilcisi Slavia Prag, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında İspanya ekibi Sevilla'yı ağırladı. Slavia Prag'da 15. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui, 47. dakikada penaltıdan Tomas Soucek, Sevilla'da 44. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 54. dakikada Munir El Haddadi'nin golleriyle mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmalara iyi başlayan Sevilla, 98. dakikada Franco Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçse de rakibine 102. dakikada Mick van Buren ve 119. dakikada İbrahim Traore'nin golleriyle cevap veren Slavia Prag, mücadelede 4-3 galip gelerek çeyrek finale çıktı.
Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ise evinde 0-0 berabere kaldığı İtalya ekibi Inter karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Eintracht Frankfurt'un golünü 6. dakikada Luka Jovic attı.
Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.
Sona eren 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya): 2-1 (3-1)
Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0 (1-3)
Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya): 4-3 (Uzatmalarda) (2-2)
Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0 (Uzatmalarda) (0-1)
Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1 (0-0)
- 15.03.2019
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Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
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