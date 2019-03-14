Dinamo Kiev - Chelsea | CANLI
14 Mart 2019, Perşembe
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0-5 | MAÇ SONUCU

Dinamo Kiev 0-5 Chelsea | MAÇ SONUCU

son 16 turu rövanş maçında , deplasmanda ekibi 'i 5-0'lık farklı galibiyetle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

son 16 turu rövanş maçında , sahasında 3-0 yendiği 'i deplasmanda 5-0'la geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiliz ekibinin gollerini 5., 33. ve 59. dakikalarda Giroud, 45+1. dakikada Marcos Alonso ve 78. dakikada Hudson-Odoi kaydetti.

İLK 11'LER

D. Kiev: Boyko, Mykolenko, Kadar, Burda, Kedziora, Sydorchuk, Shepeliev, Sidcley, Shaparenko, Tsygankov, Garmash

Chelsea: Kepa, Zappacosta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Willian, Hudson-Odoi, Giroud

  1. 15.03.2019
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