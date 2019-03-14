Dinamo Kiev 0-5 Chelsea | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea, deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 5-0'lık farklı galibiyetle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea, sahasında 3-0 yendiği Dinamo Kiev'i deplasmanda 5-0'la geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İngiliz ekibinin gollerini 5., 33. ve 59. dakikalarda Giroud, 45+1. dakikada Marcos Alonso ve 78. dakikada Hudson-Odoi kaydetti.
İLK 11'LER
D. Kiev: Boyko, Mykolenko, Kadar, Burda, Kedziora, Sydorchuk, Shepeliev, Sidcley, Shaparenko, Tsygankov, Garmash
Chelsea: Kepa, Zappacosta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Willian, Hudson-Odoi, Giroud
- 15.03.2019
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Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
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