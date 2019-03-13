Fikret Orman'dan Japonya'da ziyaret
13 Mart 2019, Çarşamba
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'dan 'da ziyaret

Fikret Orman'dan Japonya'da ziyaret

Orman, Kulübünün global iş ortağı Mainichi-Sponichi Grubunun yetkilileriyle bir araya geldi.

Başkanı , siyah-beyazlı kulübün global iş ortağı Mainichi-Sponichi Grubuna 'da ziyarette bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri ve 'dan, yapılan iş birliği anlaşmasından itibaren bugüne kadar yürütülen iletişim faaliyetleri hakkında bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.

Orman'ın ayrıca, siyah-beyazlı futbol takımının Japonya'da yapmayı planladığı sezon başı kampı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Toplantının ardından Orman'ın, Toshifumi Kawano, Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa'ya Beşiktaş forması hediye ettiği, sonrasında da birlikte yemek yenildiği aktarıldı.

  1. 13.03.2019
  2. Güncelleme: 13.03.2019 14:50
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