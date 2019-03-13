Sezon sonunda transfer şov! İki yıldız Beşiktaş'ta - Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Sezon sonunda transfer şov! İki yıldız Beşiktaş'ta

Sezon sonunda transfer şov! İki yıldız Beşiktaş'ta

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu sezon kiraladığı iki yıldız ismi de kadrosunda tutmak istiyor. Siyah-beyazlılar iki ismi takımda tutmak için gerekirse bir oyuncuyu gözden çıkaracak.
13 Mart 2019 Çarşamba 11:58
Sezon sonunda transfer şov! İki yıldız Beşiktaş'ta

Sezon sonunda görevi bırakacak ve A Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

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Sezon sonunda transfer şov! İki yıldız Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gösterdikleri performansla taraftarların sevgisini kazanan iki yıldızı takımda tutmak istiyor.

Sezon sonunda transfer şov! İki yıldız Beşiktaş'ta

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Adem Ljajic ve Shinji Kagawa'nın bonservisini almak için düğmeye bastı.

Sezon sonunda transfer şov! İki yıldız Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki dönemde ciddi bir sağlık problemi yaşamaması halinde Kagawa'nın bonservisini Borussia Dortmund'dan almayı planlıyor.

Sezon sonunda transfer şov! İki yıldız Beşiktaş'ta

Alman ekibiyle sözleşmesi 2020'de bitecek 29 yaşındaki Japon yıldız da şu an için Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor.

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