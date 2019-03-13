Sezon sonunda transfer şov! İki yıldız Beşiktaş'ta

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu sezon kiraladığı iki yıldız ismi de kadrosunda tutmak istiyor. Siyah-beyazlılar iki ismi takımda tutmak için gerekirse bir oyuncuyu gözden çıkaracak.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





