Muradiye’ye özel formalar – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Muradiye’ye özel formalar

Muradiye’ye özel formalar

Beşiktaşlılar Derneği üyeleri tarafından TEGV Muradiye Öğrenim Birimi'nde öğrenim gören 73 çocuğa 'ın lisanslı forması hediye edildi.

Çocuklara 'ın lisanslı formlarını hediye eden yönetim kurulu üyeleri, çocuklarla beraber Beşiktaş'ın marşını okudu. Ziyaret, Beşiktaş hatıra fotoğrafıyla son buldu.
  1. 14.3.2019
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