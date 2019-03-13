Daphny: "Yine de seni seviyorum!" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Daphny: "Yine de seni seviyorum!"

Daphny: "Yine de seni seviyorum!"

'ın tecrübeli oyuncusu Quaresma'nın yeni imajı olay oldu.

'ın tecrübeli oyuncusu Quaresma'nın yeni imajı olay oldu. Portekizli yıldız yeni imajını hesabından paylaştı. 'nın eşi Daphny de ise Portekizli futbolcu ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak "Yine de seni seviyorum" notunu düştü. Öte yandan Ricardo Quaresma da sosyal medya hesabından taraftarlara seslenerek, "Ben nerede olursam olursam olayım, her zaman Beşiktaşlıyım" ifadelerini kullandı.

  1. 13.3.2019
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