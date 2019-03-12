Quaresma bu kez bıyıklı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Quaresma bu kez bıyıklı

Quaresma bu kez bıyıklı

Quaresma bu kez bıyıklı

olduğu kadar ilginç saç ve sakal stilleriyle de dikkat çeken 'ın yıldızı , bu kez de bıyık bıraktı.

olduğu kadar ilginç saç ve sakal stilleriyle de dikkat çeken 'ın yıldızı , bu kez de bıyık bıraktı. maçında 11'de sahaya çıkan ve ortalarıyla dikkat çeken Quaresma'nın bıyıklı yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Q7'nin yeni stilini beğenenler de dalga geçenler de oldu.

  1. 12.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma bu kez bıyıklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN