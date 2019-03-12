Quaresma bu kez bıyıklı

Futboluyla olduğu kadar ilginç saç ve sakal stilleriyle de dikkat çeken Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, bu kez de bıyık bıraktı. Atiker Konyaspor maçında 11'de sahaya çıkan ve ortalarıyla dikkat çeken Quaresma'nın bıyıklı yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Q7'nin yeni stilini beğenenler de dalga geçenler de oldu.