Beşiktaş’ın yeni stoperi Ajax’tan – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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’ın yeni stoperi ’tan

Beşiktaş’ın yeni stoperi Ajax’tan

Siyah-beyazlılar bir yandan zirve yarışından kopmamak için uğraşırken, diğer yandan da yeni transferler ile takımı güçlendirmek için uğraşıyor.

Siyah-beyazlılar bir yandan zirve yarışından kopmamak için uğraşırken, diğer yandan da yeni transferler ile takımı güçlendirmek için uğraşıyor. 'ın gündemindeki son ismin 16 yaşındaki Nuri Emre Akşit olduğu öğrenildi. Nuri, 'ın takımında forma giyiyor. Stoper mevkiinde görev yapan sol ayaklı oyuncu, aynı zamanda U17 'nın da kadrosunda yer alıyor. Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Nuri için sezon sonunda Ajax ile resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

  1. 28.2.2019
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