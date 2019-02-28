Siyah-beyazlılar bir yandan zirve yarışından kopmamak için uğraşırken, diğer yandan da yeni transferler ile takımı güçlendirmek için uğraşıyor.
Siyah-beyazlılar bir yandan zirve yarışından kopmamak için uğraşırken, diğer yandan da yeni transferler ile takımı güçlendirmek için uğraşıyor. Beşiktaş'ın gündemindeki son ismin 16 yaşındaki Nuri Emre Akşit olduğu öğrenildi. Nuri, Ajax'ın U17 takımında forma giyiyor. Stoper mevkiinde görev yapan sol ayaklı oyuncu, aynı zamanda Türkiye U17 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alıyor. Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Nuri için sezon sonunda Ajax ile resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
- 28.2.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
Beşiktaş’ın yeni stoperi Ajax’tan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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