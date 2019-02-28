Beşiktaş’ın yeni stoperi Ajax’tan

Siyah-beyazlılar bir yandan zirve yarışından kopmamak için uğraşırken, diğer yandan da yeni transferler ile takımı güçlendirmek için uğraşıyor. Beşiktaş'ın gündemindeki son ismin 16 yaşındaki Nuri Emre Akşit olduğu öğrenildi. Nuri, Ajax'ın U17 takımında forma giyiyor. Stoper mevkiinde görev yapan sol ayaklı oyuncu, aynı zamanda Türkiye U17 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alıyor. Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Nuri için sezon sonunda Ajax ile resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.