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Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu
Pazartesi gecesi 3-3 sona eren tarihi derbinin ardından heri iki takımın teknik direktörlerinin yaptığı açıklamalar derbiye damga vuran ayrıntılardan birisi oldu. Şenol Güneş'in o ifadesine Ersun Yanal'dan cevap gecikmedi...
27 Şubat 2019 Çarşamba 08:31
Güncelleme: 27.02.2019 08:40
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Derbide Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasında yaşanan 'büyüklük' polemiğinin yankıları hala sürüyor.
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Önce Şenol Güneş, "Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi futbol oynuyor" dedi.
Bu ifade Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken cevap Yanal'dan geldi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ Ersun Yanal "Fenerbahçe de büyük takım. Şenol Güneş'e büyüklük kavramını öğretecek değilim. Zaten kendisi de bilir" ifadesini kullanmıştı.
Bu cevaba Fenerliler'den destek verirken Güneş'e tepkiler de daha da arttı.