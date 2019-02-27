Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu - Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu

Pazartesi gecesi 3-3 sona eren tarihi derbinin ardından heri iki takımın teknik direktörlerinin yaptığı açıklamalar derbiye damga vuran ayrıntılardan birisi oldu. Şenol Güneş'in o ifadesine Ersun Yanal'dan cevap gecikmedi...
27 Şubat 2019 Çarşamba 08:31 Güncelleme: 27.02.2019 08:40
Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu

Derbide Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasında yaşanan 'büyüklük' polemiğinin yankıları hala sürüyor.

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Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu

Önce Şenol Güneş, "Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi futbol oynuyor" dedi.

Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu

Bu ifade Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken cevap Yanal'dan geldi.

Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Ersun Yanal "Fenerbahçe de büyük takım. Şenol Güneş'e büyüklük kavramını öğretecek değilim. Zaten kendisi de bilir" ifadesini kullanmıştı.

Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu

Bu cevaba Fenerliler'den destek verirken Güneş'e tepkiler de daha da arttı.

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