Dorak Tour’la özel anlaşma – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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’la özel anlaşma

Dorak Tour’la özel anlaşma

, uluslararası tur şirketlerinden ile işbirliğine gitme kararı aldı.

, uluslararası tur şirketlerinden ile işbirliğine gitme kararı aldı. Taraflar arasındaki anlaşma bugün imzalanacak. Saat 11.00'de Vodafone Park'ta yapılacak olan imza törenine Beşiktaş Başkanı ve Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü de katılacak.

  1. 19.2.2019
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