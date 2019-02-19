Dorak Tour’la özel anlaşma
Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile işbirliğine gitme kararı aldı.
Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile işbirliğine gitme kararı aldı. Taraflar arasındaki anlaşma bugün imzalanacak. Saat 11.00'de Vodafone Park'ta yapılacak olan imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü de katılacak.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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