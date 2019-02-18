Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı
18 Şubat 2019, Pazartesi
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'ta mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı

, 'in 23. haftasında ile evinde yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK 'nde sağanak altında bir çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetimindeki idmanın ilk bölümünde istasyon koşuları ve pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktik program üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada 3 takımla oynanan turnuva maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

  1. 18.2.2019 21:57
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