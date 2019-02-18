Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile evinde yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak altında bir çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk bölümünde istasyon koşuları ve pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktik program üzerinde durdu.
Antrenman, yarı sahada 3 takımla oynanan turnuva maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
- 18.2.2019 21:57
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
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